Golf: Campillo arrebata el liderato a Gumberg en Hainan

Jorge Campillo cerró la tercera ronda con 67 golpes, dos menos que su rival directo Gumberg con 69, y se situó con un total de -12, por lo que aumenta sus opciones de luchar por el título en el torneo que se celebra en la isla de Hainan, al sur del país asiático.

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El jugador cántabro logró birdies en cuatro de sus primeros siete hoyos en la jornada decisiva y mantuvo su tarjeta libre de bogeys, con un quinto birdie en el hoyo 12 que le bastó para igualar al líder.

Por su parte, el sudafricano Dylan Fritelli quedó a un golpe del líder tras una ronda de 66 y se unió al grupo de candidatos al triunfo final. Los siguientes españoles en la clasificación son Sebastián García con -10, Rocco Repetto con -8, Ángel Hidalgo con -5, con -4 Ángel Ayora e Iván Cantero, Rafa Cabrera con -3 y Manuel Elvira y Quim Vidal, ambos con -2.

No pasaron el corte Eugenio López-Chacarra, Adri Arnaus, Nacho Elvira y Pablo Larrazábal. Este domingo se disputa la cuarta y última ronda del torneo que el año pasado ganó el inglés Marco Penge. EFE