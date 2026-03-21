Pogacar: "Necesito un momento para darme cuenta de lo que he hecho..."

Pogacar, ganador de 11 monumentos, solo superado por los 19 del belga Eddy Merckx, se impuso por vez primera en esta 'Classicissima' al superar en un esprint final igualadísimo al británico Tom Pidcock (Pinarello Q.36). De los cinco monumentos, ya solo le falta la París-Roubaix.

"No es la victoria más bonita de mi carrera porque tengo que curarme las heridas...", comentó entre risas a Rai tras su gran victoria.

El esloveno cayó a falta de 32 km y consiguió recuperar para lanzar un ataque en Cipressa que rompió la carrera y dejó a tres corredores al mando -junto a él Pidcock y el neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck)- antes de volver a fugarse, esta vez solo con el británico.

"Estoy muy feliz de estar aquí, de haber ganado. Tengo muchas emociones ahora mismo", añadió.

"Nunca sabes qué puede pasar después de una larga carrera. Parecía que Pidcock estaba en gran forma todo el recorrido. No tengo muchas experiencias en esprint y menos contra él, sabía que iba a ser difícil... quiero felicitarle a él y a su equipo", comentó.

Y desveló que aún no es plenamente consciente de su éxito: "Necesito un momento para darme cuenta de esto...".

En tercer lugar finalizó el belga Wout Van Aert, que dio caza a un Van der Poel desfondado en los metros finales.