XL Campeonato Nacional de Handball: Se repitió la historia

Los seleccionados amambaiense y caaguaceño se alzaron con las copas en el XL Campeonato Nacional de Handball Sénior “Asunción 2026”, que se disputó en simultáneo en el SND Arena y en el Polideportivo de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH).

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En la gran final por el título femenino, Amambay derrotó a una de las revelaciones, Ypané, por el score de 27 goles contra 22, en un reñido cotejo, consiguiendo su quinto título nacional.

* Premios individuales. En los premios individuales para las féminas, al histórico vicecampeonato de Ypané se sumó el galardón de la máxima anotadora. Sofía Villalba convirtió 31 goles en este nacional.

* Fernando, tercero. La medalla de bronce fue para Fernando de la Mora, que se impuso 43 a 38 a la guapa Paranaense.

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Caaguazú con el bicampeonato

Caaguazú revalidó su título de año pasado, al mostrar gran superioridad al finalista Encarnación, en la rama masculina. En el juego final, los caaguaceños se impusieron por 31 goles contra 24.

* Premios individuales. En la rama masculina, tanto José Mendoza como Matías Rojas, de Caaguazú, se llevaron los laureles como goleadores, con 34 anotaciones. La valla menos vencida también la tuvo el bicampeón.

* Villa Hayes, con el bronce. En otro gran partido, Villa Hayes completó el podio al ganarle 43-38 a Amambay.