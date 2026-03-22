Fútbol de salón: Hoy se disputa el popular “mata-mata”

Este martes hay descanso y el miércoles se inicia el cuadrangular final del torneo de salonismo, que irá hasta el viernes.

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El torneo se disputa en Caaguazú como sede principal, y en las subsedes Coronel Oviedo, Pastoreo y Repatriación.

Este año, el certamen nacional tiene un peculiar y complicado sistema de campeonato, que causó la confusión hasta de los mas entendidos que siguen esta disciplina.

No obstante, anoche se debían dilucidar los clasificados y cruces.

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* Amambay adentro. Entre los clasificados para el “mata-mata”, uno de los supercampeones aseguró su ingreso a esta fase. Amambay ganó sus tres partidos y está como para enfrentar al segundo del Grupo B, posiblemente Caacupé.

También estaban con buenas chances de avanzar el anfitrión, Caaguazú, Paranaense, Villa Hayes, San Juan Bautista Misiones.