Fútbol de Salón: Rueda el balón Nacional

De los anfitriones del torneo de salonismo, Caaguazú y Pastoreo consiguieron sendos triunfos, mientras Coronel Oviedo y Repatriación igualaron contra sus respectivos rivales.

Lea mas: Se inicia el Nacional

Caaguazú tuvo una prueba de fuego contra Minga Guazú (uno de los verdugos del campeón vigente Presidente Franco en su grupo clasificatorio), imponiéndose 3-1, en el Grupo A.

Por su parte, Pastoreo derrotó por igual marcador a Ñemby, en el Grupo C.

El dueño de casa, en el Grupo B, Ovetense encontró a un duro rival, Caacupé y no se sacaron ventaja, sellando el 0-0.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro de los anfitriones, Repatriación, no pudo sortear el escollo de turno, Cerrito, empatando 3 a 3.

Acerca de los campeonísimos, Paranaense y Amambay (ambos con 10 estrellas), los del Este le ganaron 4-1 a Ayolas (Grupo A) y los del Norte 3-2 a Villeta (Grupo D).

Merecidos abucheos a políticos

Así como en otras disciplinas deportivas, el salonismo no escapa a los políticos y narcopolíticos que quieren congraciarse con la ciudadanía mezclando a la política con el noble deporte.

Un merecido abucheo recibieron algunos políticos presentes durante los actos inaugurales de este certamen nacional de fútbol de salón, tanto en Caaguazú, como en la subsede de Coronel Oviedo.

Uno de ellos fue el diputado cartista por el Departamento de la Madera, Miguel Ángel del Puerto, quien entre otros políticos presentes en el “Ka’a Poty” recibieron la desaprobación del público que colmó el estadio municipal.

Otro político que quiso sacarle provecho a una cita deportiva legítima fue Basilio “Bachi” Núñez, presente en el Coliseo Departamental “El Cerrito” ovetense, quien estuvo flanqueado por el diputado Édgar Olmedo. Ambos también recibieron “su justo reconocimiento” por parte del público, hastiado de estos personajes y sus acciones.

Lea mas: Abucheos a políticos en ceremonia inaugural del Nacional de salonismo

* Resultados de la Fecha 1:

Grupo A – Caaguazú: Carmen del Paraná 1 Capitán Miranda 0; Caaguazú 3 Minga Guazú 1; Paranaense 4 Ayolas 1;

Grupo B - Coronel Oviedo: Itauguá 2 - Caazapá 2; Coronel Oviedo 0 - Caacupé 0; Villa Hayes 4 - Encarnación 2;

Grupo C - Juan Manuel Frutos (Pastoreo): San Juan Bautista Misiones 6 - San Pedro 3; Pastoreo 3 - Ñemby 1; Ypacaraí 4 - Concepción 3;

Grupo D – Repatriación: Amambay 3 - Villeta 2; Repatriación 3 - Cerrito 3; Villarrica 4 - Altos 3.

Este domingo culmina la fase de grupos, y surgirán los 8 que disputarán el “mata-mata”.

* Juegos sabatinos. En la jornada de este sábado se disputaban los siguientes cotejos:

GRUPO A – Caaguazú: Minga Guazú – Capitán Miranda, Caaguazú – Ayolas y Paranaense – Carmen del Paraná;

GRUPO B – Coronel Oviedo: Encarnación – Caazapá, Coronel Oviedo – Villa Hayes y Caacupé – Itauguá;

GRUPO C – Juan Manuel Frutos: Ñemby – San Pedro, Pastoreo - Concepción e Ypacaraí – San Juan Bautista;

GRUPO D – Repatriación: Cerrito – Villarrica, Repatriación – Amambay y Villeta - Altos.