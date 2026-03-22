Hipismo: Exitosa primera Triple Corona

Ignacio Galeano, del CHP, se alzó con la copa del Grand Máster 1,30 con el tordillo Cue Channes.

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Categoría 0,60 Menores: Campeona Montserrat Arzamendia, con Ruanito, de la EPE.

Mayores: Karina Ferreira, con Americana, de la EPE.

0,70 Menores: Facundo Vázquez, con Bambam, del CHP.

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Mayores: Jimena Castillo, con Moama, del Rakiura.

0,80 Menores: Rihana Báez, con Quelqu’un, de CDE.

Mayores: Paulina Díaz de Vivar, con Gondra, del CHP.

0,90 Menores: Alexia Báez, con Blanquita, del San Jorge.

Mayores: Erika González, con Celim, de la SHP.

Categoría 1,00 metro: Paulina Beissinger, con Tatabra Dixie, del CHP.

Prestige 1,10: Ricardo Schweizer, con Gama Rómulo, del Rakiura

Legend 1.20: Lucía De Brix, con Cally For, del Rakiura.