Polideportivo
22 de marzo de 2026 - 22:47

Hipismo: Exitosa primera Triple Corona

Rihana Báez fue la campeona en la categoría 0,80 Menores.
Rihana Báez fue la campeona en la categoría 0,80 Menores.Gustavo Machado

Este domingo concluyó la primera edición de la Triple Corona ecuestre en el Club Hípico Paraguayo (CHP).

Por ABC Color

Ignacio Galeano, del CHP, se alzó con la copa del Grand Máster 1,30 con el tordillo Cue Channes.

Lea mas: Triple Corona en el CHP

Categoría 0,60 Menores: Campeona Montserrat Arzamendia, con Ruanito, de la EPE.

Mayores: Karina Ferreira, con Americana, de la EPE.

0,70 Menores: Facundo Vázquez, con Bambam, del CHP.

Mayores: Jimena Castillo, con Moama, del Rakiura.

0,80 Menores: Rihana Báez, con Quelqu’un, de CDE.

Mayores: Paulina Díaz de Vivar, con Gondra, del CHP.

0,90 Menores: Alexia Báez, con Blanquita, del San Jorge.

Mayores: Erika González, con Celim, de la SHP.

Categoría 1,00 metro: Paulina Beissinger, con Tatabra Dixie, del CHP.

Prestige 1,10: Ricardo Schweizer, con Gama Rómulo, del Rakiura

Legend 1.20: Lucía De Brix, con Cally For, del Rakiura.

Ana Bestard, con Malakito.
Ana Bestard, con Malakito.
Julieta Ruiz con Spartan.
Julieta Ruiz con Spartan.