Patinaje de velocidad: Doble oro de Julio Mirena en España

El representante guaraní con origen venezolano fue el gran protagonista del certamen, dominando con autoridad las pruebas de fondo y demostrando un nivel superlativo ante rivales de alto calibre internacional.

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Su primera consagración llegó en la exigente prueba de los 10.000 metros eliminación, donde impuso su ritmo y estrategia para quedarse con el primer lugar, superando al español Manuel Taibo, quien se llevó la medalla de plata, y a Francisco Peula, también de España, que completó el podio.

Lejos de conformarse, Mirena volvió a destacarse en la prueba de los 5.000 metros por puntos, una de las más tácticas del programa, donde volvió a demostrar su capacidad para manejar los tiempos de carrera y sumar en los momentos clave.

Allí, el venezolano-paraguayo volvió a subir a lo más alto del podio, relegando a los colombianos Sebastián Flórez y Jian Pool Ramírez, quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

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El doblete dorado no solo confirma el excelente presente deportivo de Mirena, sino que también posiciona a Paraguay como un país competitivo dentro del patinaje de velocidad a nivel internacional.

En un torneo que reúne a destacados exponentes europeos y americanos, el atleta nacional dejó en claro su jerarquía, imponiéndose con solvencia en ambas pruebas.

Con estas dos medallas de oro, Julio escribe una página dorada para el deporte paraguayo, llevando la bandera nacional a lo más alto en Europa y consolidándose como una de las grandes promesas del patinaje de carreras en la región. Su actuación en Gijón no solo representa un triunfo personal, sino también un impulso para el crecimiento y la proyección internacional de esta disciplina en Paraguay.