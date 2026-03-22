Susana Guillén se consagra campeona del Ironman 70.3 Panamá

Con un rendimiento sólido de principio a fin, Guillén completó la exigente prueba con un tiempo de 4 horas, 30 minutos y 37 segundos, destacándose en cada uno de los segmentos de la competencia.

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Desde el inicio, la paraguaya marcó el ritmo en las aguas del Canal de Panamá, donde logró posicionarse entre las mejores, para luego sostener su dominio en el ciclismo y rematar con autoridad en la etapa pedestre.

La competencia, que reúne a destacados exponentes del continente, tuvo en la representante guaraní a una protagonista absoluta, imponiendo condiciones y mostrando una preparación física y mental de alto nivel.

Su desempeño no solo le permitió quedarse con el primer lugar, sino también dejar una huella importante en uno de los eventos más prestigiosos del circuito Ironman en la región.

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El triunfo de Guillén trasciende lo deportivo y se convierte en un motivo de orgullo para Paraguay, reafirmando el crecimiento del triatlón nacional en el ámbito internacional.

Su consagración en Panamá es el reflejo de años de trabajo, disciplina y dedicación, elementos que hoy la posicionan en la élite de la disciplina.

De esta manera, Susana Guillén escribe una nueva página dorada para el deporte paraguayo, llevando la bandera nacional a lo más alto del podio y proyectando su nombre como referente del triatlón latinoamericano.