23 de marzo de 2026 - 22:09

Xenia Hiebert bate récord nacional en el Open de Atletismo

Xenia Hiebert, imparable en los 100 metros, estableciendo nueva marca. (Foto: @FPA)
Xenia Hiebert, imparable en los 100 metros, estableciendo nueva marca. (Foto: @FPA)

El sábado se desarrolló el Open 5 de atletismo en la Secretaría Nacional de Deportes, resaltando el récord de la velocista olímpica Xenia Hiebert en los 100 metros.

Por ABC Color

Con buena respuesta en varias disciplinas, se disputaron las justas correspondientes a la quinta parada del atletismo, en la pista del SND.

Resultados Masculino

100 m c/vallas: U16 Justo Ojeda 15”47. 110 c/vallas: U20 Brahian Fretes 14”16; Mayores: José Cáceres 16”48.

100 m: Christopher Ortiz 10”63.

1.500 m: Joaquín Centurión 5’03”10.

400 m: Jhumiler Sánchez 49”11.

80 m U16: Justo Ojeda 10,31”.

5.000 m: Andrés Agüero 15’39”82.

Bala: U16 Fabrizio Delgadillo 5,04 m.; U18 Saúl Schneider 16,03 m.

Salto Alto: Sebastián Morínigo 1,85 mts.

Jabalina: U16 José Villanueva 44,57 m; U18 Marko Kaethler 63,93 m; Mayores Lars Flaming 80,11 m.

Salto largo: Alexander Villalba 7,01 m.

Femenino

80 m c/vallas: U16 Antonella Huidobro 13,05”.

100 m c/vallas: U18 Giovanna Chucarro 17,10”.

100 m: Xenia Hiebert 11,68” (récord).

1.500 m: María Añazco 4’35”23.

400 m: Ana Giménez 1’03”28.

80 m U16: María Cecilia Vera 11,48”.

5.000 m: Charlotte Würth 17’15”38.

Jabalina: U16 Yennifer Martínez 39,64 m; U18 Tatjana Wiebe 43,45 m; Mayores: Luján Pérez 31,47 m.

Salto largo: Victoria Duarte 4,95 m.

Salto alto: Carolina Tovar 1,30 m.

Bala: U18 Ámbar Servín 10,09 m, U20 Rebeca Servín 7.06 m.