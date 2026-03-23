Xenia Hiebert bate récord nacional en el Open de Atletismo

Con buena respuesta en varias disciplinas, se disputaron las justas correspondientes a la quinta parada del atletismo, en la pista del SND.
Resultados Masculino
100 m c/vallas: U16 Justo Ojeda 15”47. 110 c/vallas: U20 Brahian Fretes 14”16; Mayores: José Cáceres 16”48.
100 m: Christopher Ortiz 10”63.
1.500 m: Joaquín Centurión 5’03”10.
400 m: Jhumiler Sánchez 49”11.
80 m U16: Justo Ojeda 10,31”.
5.000 m: Andrés Agüero 15’39”82.
Bala: U16 Fabrizio Delgadillo 5,04 m.; U18 Saúl Schneider 16,03 m.
Salto Alto: Sebastián Morínigo 1,85 mts.
Jabalina: U16 José Villanueva 44,57 m; U18 Marko Kaethler 63,93 m; Mayores Lars Flaming 80,11 m.
Salto largo: Alexander Villalba 7,01 m.
Femenino
80 m c/vallas: U16 Antonella Huidobro 13,05”.
100 m c/vallas: U18 Giovanna Chucarro 17,10”.
100 m: Xenia Hiebert 11,68” (récord).
1.500 m: María Añazco 4’35”23.
400 m: Ana Giménez 1’03”28.
80 m U16: María Cecilia Vera 11,48”.
5.000 m: Charlotte Würth 17’15”38.
Jabalina: U16 Yennifer Martínez 39,64 m; U18 Tatjana Wiebe 43,45 m; Mayores: Luján Pérez 31,47 m.
Salto largo: Victoria Duarte 4,95 m.
Salto alto: Carolina Tovar 1,30 m.
Bala: U18 Ámbar Servín 10,09 m, U20 Rebeca Servín 7.06 m.