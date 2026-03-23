Jiu-jitsu: Dorada eficiencia en Foz

Fabrizio Arana, Lucas Fretes, Milagros Gauto y Jason Torales conquistaron medallas de oro en distintas modalidades del jiu-jitsu.
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Una brillante producción consiguió la delegación guaraní en esta segunda edición, donde los cuatro representantes subieron a lo más alto del podio.
Lucas y Jason ganaron dos medallas de oro, mientras Fabri y Mili se colgaron una presea de altos kilates.
Los laureados y felices profesores encargados de la victoriosa delegación fueron Osmar Torales, Manuel Battilana y Rolando Guerra.