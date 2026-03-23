Lunes, 23 de marzo de 2026

Miami (EE.UU). El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo y que lleva 12 partidos seguidos sin ceder un solo set, se cruza en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami con el francés Corentin Moutet, 33 en el ranking de la ATP, tras la soprendente eliminación del máximo favorito, el español Carlos Alcaraz.

Barcelona. El bicampeón del Tour de Francia Jonas Vingegaard (Team Visma) partirá como el rival a batir en la 105ª edición de la Volta Ciclista a Cataluña que comienza hoy con un recorrido muy exigente y tres finales en alto consecutivos que decidirán el vencedor de la prueba. El danés compartirá cartel con otros seis ganadores de grandes vueltas, entre los que sobresale el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

- NBA (-1 GMT): Detroit Pistons-Los Angeles Lakers, Miami Heat-San Antonio Spurs, Orlando Magic-Indiana Pacers y Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder (00.00), Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies (00.30), Chicago Bulls-Houston Rockets (01.00), Utah Jazz-Toronto Raptors (02.00), Dallas Mavericks-Golden State Warriors (02.30), Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets (03.00) y Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks (03.30).

- Volta a Cataluña (hasta 29)(FOTO). Primera etapa, con inicio y final en Sant Feliu de Guíxols (Girona).

- Mundial 2026. El Mundial de la incertidumbre, el que aún no ha decidido qué hacer con Irán si se prolonga la guerra en Oriente Medio y mira de reojo cualquier estallido de violencia en México, comienza esta semana a despejar las incógnitas que aún tiene en cuanto a sus participantes, con una repesca que involucra a dieciséis selecciones europeas y que envía a Guadalajara y Monterrey a Bolivia, junto a las candidatas de Asia, África, la Concacaf y Oceanía.

- Análisis del GP de Brasil de MotoGP.

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes