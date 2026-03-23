Polideportivo
23 de marzo de 2026 - 22:27

Nacional de fútbol de salón: Cuadrangular a la vista

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Paulatinamente va entrando en su fase definitoria el 55° Campeonato Nacional de Fútbol de Salón “Caaguazú 2026”. En la noche del lunes se disputaba el “mata-mata”, la etapa de octavos de final.

Por ABC Color

Los mejores de sus respectivos grupos del torneo de salonismo fueron Caaguazú, Villa Hayes, San Juan Bautista y Amambay.

Le siguieron en la clasificación Paranaense, Caacupé, Pastoreo y Cerrito.

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En los partidos, en la sede principal de Caaguazú, jugaban: Paranaense y San Juan Bautista Misiones, en un cotejo prometedor.

De fondo, el dueño de casa, Caaguazú, recibía a Pastoreo.

En la sede de Coronel Oviedo, ya sin el anfitrión en competencia, Villa Hayes enfrentaba a Cerrito en el duelo chaqueño, mientras de fondo otro promisorio juego, entre Amambay y Caacupé.

Tras la pausa de este martes, el cuadrangular final arrancará el miércoles, con los ganadores de este lunes.