Vela: Buenos vientos en la primera etapa del Ranking Nacional

El evento incluyó a navegantes de la clase Optimist, destinada a niños y adolescentes de entre 7 y 15 años, así como a regatistas de las clases ILCA, embarcaciones de carácter olímpico en sus diferentes divisiones.

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En total, se disputaron seis regatas, desarrolladas bajo condiciones de viento favorables durante ambas jornadas, con cuatro pruebas el sábado y dos el domingo.

La competencia se llevó a cabo bajo la supervisión del oficial argentino Flavio Naveira, quien estuvo a cargo de garantizar el cumplimiento de las normas internacionales establecidas por la World Sailing.

En la clase Optimist, Ana Irún (CNSB) se quedó con el primer puesto en la categoría Principiante. En Optimist Escuela, el triunfo fue para Alexander Maidana Hume, representante del Club Nacional de Regatas Mbigua (CNRM). Por su parte, en la categoría principal Optimist Timoneles, el vencedor fue Luis Sebastián Martínez Heiberger, del Yacht Club Ypacaraí (YCY).

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En las clases ILCA, también se registraron desempeños destacados. En ILCA 4, Martina Vera (YCY) se impuso con autoridad al ganar la totalidad de las regatas de su categoría. En ILCA 6, el primer lugar general fue para Daniel Pallarollas (CNSB), mientras que Rubhi Mendoza (CNRM) fue la mejor ubicada entre las damas. Finalmente, en ILCA 7, Joaquín Frutos (YCY) dominó la clasificación general tras imponerse en cinco de las seis pruebas disputadas.

La jornada contó con la participación de cuatro clubes, entre ellos el Club Náutico Hernandarias (CNH), evidenciando un crecimiento sostenido en la práctica de la vela a nivel nacional, especialmente en las categorías formativas.

La segunda etapa del Ranking Nacional se encuentra prevista para los días 25 y 26 de abril en el Yacht Club Ypacaraí, en su sede de Patiño, donde se espera nuevamente una amplia convocatoria de atletas.