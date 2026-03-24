Polideportivo
24 de marzo de 2026 - 21:30

Fútbol de salón: Se disputa primera fecha del cuadrangular final

La selección de Caacupé inicia el camino al tricampeonato.
La selección de Caacupé inicia el camino al tricampeonato.

En la noche de este miércoles se disputará la primera de tres fechas del cuadrangular final que consagrará al campeón del 55° Nacional de Fútbol de Salón “Caaguazú 2026”.

Por ABC Color

Tras el “mata-mata” del salonismo se inscribieron para la fase final el anfitrión, Caaguazú, el múltiple campeón Paranaense, Villa Hayes y la guapa Caacupé que eliminó a otro gran campeón nacional, Amambay.

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Programación del cuadrangular

Los partidos se disputarán este miércoles en el estadio municipal “Tajy Poty”, a partir de las 20:30.

En primer turno se enfrentará Caaguazú vs. Caacupé, y de fondo, Paranaense vs. Villa Hayes.

Este jueves jugarán: Caaguazú vs. Villa Hayes y Paranaense vs. Caacupé.

El viernes, Villa Hayes vs. Caacupé y Caaguazú vs. Paranaense.

En caso de paridad entre dos equipos habrá juego extra el sábado.

* Mata-mata. Los resultados de octavos: Caaguazú 4-0 Pastoreo, Paranaense 3-0 San Juan Bautista Misiones, Villa Hayes 2-0 Cerrito y Caacupé 6-4 Amambay.