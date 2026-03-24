Fútbol de salón: Se disputa primera fecha del cuadrangular final

Tras el “mata-mata” del salonismo se inscribieron para la fase final el anfitrión, Caaguazú, el múltiple campeón Paranaense, Villa Hayes y la guapa Caacupé que eliminó a otro gran campeón nacional, Amambay.
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Programación del cuadrangular
Los partidos se disputarán este miércoles en el estadio municipal “Tajy Poty”, a partir de las 20:30.
En primer turno se enfrentará Caaguazú vs. Caacupé, y de fondo, Paranaense vs. Villa Hayes.
Este jueves jugarán: Caaguazú vs. Villa Hayes y Paranaense vs. Caacupé.
El viernes, Villa Hayes vs. Caacupé y Caaguazú vs. Paranaense.
En caso de paridad entre dos equipos habrá juego extra el sábado.
* Mata-mata. Los resultados de octavos: Caaguazú 4-0 Pastoreo, Paranaense 3-0 San Juan Bautista Misiones, Villa Hayes 2-0 Cerrito y Caacupé 6-4 Amambay.