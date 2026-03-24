Polideportivo
24 de marzo de 2026 - 18:05

Gary Ayala asume como nuevo DT de Cerro Porteño futsal y continúa su legado

Gabriel "Gary" Ayala (40 años) es nuevo entrenador de Cerro Porteño futsal.
Gabriel "Gary" Ayala (40 años) es nuevo entrenador de Cerro Porteño futsal.

Gabriel “Gary” Ayala fue oficializado como nuevo entrenador del equipo de futsal de Cerro Porteño, iniciando así una nueva etapa en la institución donde dejó una huella como jugador.

Por ABC Color

Ayala se retiró recientemente como uno de los máximos referentes del club azulgrana, tras conquistar 10 títulos locales y una Copa Libertadores, consolidándose como una figura histórica dentro del futsal paraguayo.

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Además, tuvo participación destacada con la selección nacional a lo largo de su carrera.

Gary Ayala, máximo referente del futsal ahora toma las riendas de la dirección técnica.
Gary Ayala, máximo referente del futsal ahora toma las riendas de la dirección técnica.

El ahora entrenador asumirá la conducción técnica del conjunto de Barrio Obrero con el desafío de mantener el protagonismo y la identidad competitiva que caracterizan al equipo.

La confirmación se realizó a través de los canales oficiales del club, que destacó el vínculo del exjugador con la institución: “OFICIAL | Gary Ayala es nuevo entrenador del Ciclón de Barrio Obrero. El legado continúa… ahora como DT”, señala el comunicado difundido en redes sociales.

Con este nombramiento, Cerro Porteño apuesta por la continuidad de un proyecto respaldado en la experiencia y el conocimiento de uno de sus referentes más exitosos dentro del futsal.