Gary Ayala asume como nuevo DT de Cerro Porteño futsal y continúa su legado

Ayala se retiró recientemente como uno de los máximos referentes del club azulgrana, tras conquistar 10 títulos locales y una Copa Libertadores, consolidándose como una figura histórica dentro del futsal paraguayo.

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Además, tuvo participación destacada con la selección nacional a lo largo de su carrera.

El ahora entrenador asumirá la conducción técnica del conjunto de Barrio Obrero con el desafío de mantener el protagonismo y la identidad competitiva que caracterizan al equipo.

La confirmación se realizó a través de los canales oficiales del club, que destacó el vínculo del exjugador con la institución: “OFICIAL | Gary Ayala es nuevo entrenador del Ciclón de Barrio Obrero. El legado continúa… ahora como DT”, señala el comunicado difundido en redes sociales.

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Con este nombramiento, Cerro Porteño apuesta por la continuidad de un proyecto respaldado en la experiencia y el conocimiento de uno de sus referentes más exitosos dentro del futsal.