Balonmano: Suspenden los SCA de Clubes Juvenil y Junior

Los torneos que fueron suspendidos son los Handball SCA de Clubes Juvenil y Junior, que debían disputarse en nuestro pais, en ambas ramas.
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El Juvenil tenía como fecha del 7 al 11 de abril, mientras el Junior debía disputarse del 14 al 18 del mismo mes.
Conforme señala el comunicado de la Coscabal, las competencias “serán reprogramadas y nuevamente calendarizadas a la brevedad”.
Agrega: “Desde la institución, estaremos comunicando oportunamente las nuevas fechas y detalles correspondientes”.
Torneos en Villa Elisa
La CPH informó este martes que la organización del Campeonato Nacional de Handball en las categorías Sub 12 y Sub 15/16, en las ramas femenina y masculina, estará organizada por la Federación de Villa Elisa.
Las eliminatorias se iniciarán el 5 de abril, y la fase final se prevé del 23 al 27 de junio próximos.