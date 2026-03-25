Superliga de Fútbol Playa: Luqueño gana la 3ª Etapa

Los luqueños ganaron dos de las tres etapas del torneo de beach soccer, mientras los “santos” ganaron una, en el certamen que se disputa en el estadio Mundialista Los Pynandi.
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En la tercera etapa, nuevamente, Recoleta FC completó el podio, al doblegar a San Miguel de Areguá por el score de 4-3.
* Finales. Este miércoles se inició la Etapa Final del certamen, donde accedieron Sportivo Luqueño, Deportivo Luque, Atlético San Miguel (Serie A), San Antonio, Recoleta FC y Libertad de Barcequillo (Serie B).
Este miércoles, Sportivo Luqueño goleó 12 a 4 a San Miguel.Luego, San Antonio le ganó 6-3 a Libertad de Barcequillo. Libres: Deportivo Luque y Recoleta.
Este jueves jugarán San Miguel vs. Deportivo Luque y Recoleta vs. Libertad. Libres los punteros Sportivo Luqueño y San Antonio.