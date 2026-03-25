Polideportivo
25 de marzo de 2026 - 21:42

Superliga de Fútbol Playa: Luqueño gana la 3ª Etapa

Luqueño se quedó con la tercera etapa de la Superliga ganando otra final más a San Antonio.
Luqueño se quedó con la tercera etapa de la Superliga ganando otra final más a San Antonio.Gentileza

Sportivo Luqueño había conquistado el título en la tercera etapa de la Superliga de fútbol playa, doblegando a San Antonio por el marcador de 7 a 2. Este miércoles se inició la Etapa Final con los seis mejores equipos.

Por ABC Color

Los luqueños ganaron dos de las tres etapas del torneo de beach soccer, mientras los “santos” ganaron una, en el certamen que se disputa en el estadio Mundialista Los Pynandi.

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En la tercera etapa, nuevamente, Recoleta FC completó el podio, al doblegar a San Miguel de Areguá por el score de 4-3.

* Finales. Este miércoles se inició la Etapa Final del certamen, donde accedieron Sportivo Luqueño, Deportivo Luque, Atlético San Miguel (Serie A), San Antonio, Recoleta FC y Libertad de Barcequillo (Serie B).

Este miércoles, Sportivo Luqueño goleó 12 a 4 a San Miguel.Luego, San Antonio le ganó 6-3 a Libertad de Barcequillo. Libres: Deportivo Luque y Recoleta.

Este jueves jugarán San Miguel vs. Deportivo Luque y Recoleta vs. Libertad. Libres los punteros Sportivo Luqueño y San Antonio.