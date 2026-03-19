Fútbol playa: En la arena, la tercera etapa de la Superliga

Este viernes se disputará la tercera fecha del beach soccer, con los siguientes cotejos:

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18:00 Deportivo Luque vs. Atlético San Miguel (Serie A), 19:00 Recoleta FC vs. Libertad de Barcequillo (Serie B), 20:00 Club San Antonio vs. Club 4 de Agosto (A) y 21:00 Sportivo Luqueño vs. Garden Club Paraguayo (B).

El sábado se definirán las principales posiciones, con los cotejos por el tercer puesto y por el título de esta tercera fase.

La programación arrancará a las 19:00, con el partido entre el 2° del Grupo B vs. el 2° del Grupo A, por el tercer lugar, 20:15 1° del Grupo A vs. 1° del Grupo B, por el ganador de la fase.

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Recordemos que Sportivo Luqueño se alzó con la Primera Etapa, imponiéndose a San Antonio.

Los “santos” cobraron venganza en la Segunda Etapa, donde batieron a los luqueños.

Al podio subió Recoleta FC en ambos casos, seguido por Deportivo Luque.

A estos equipos se sumarán otros dos para la disputa de la fase final, que será con seis de los mejores equipos del torneo.

Tras la jornada de este sábado quedará todo dilucidado para la disputa final.