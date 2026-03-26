Fútbol playa: A las semifinales de la Superliga

Sportivo Luqueño y San Antonio, los dos equipos mas regulares del torneo de beach soccer, arrancaron con triunfos en la fecha inaugural, el pasado miércoles. Este viernes volverán a jugar los dos, en sus respectivas series.

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Los luqueños ganaron dos de las tres etapas del torneo, levantando la copa en la Primera y en la Tercera etapas. Por su parte, los “santos” alcanzaron el cetro en la Segunda Etapa.

Las tres finales las disputaron estas dos representaciones. Les siguió a ambos, completando el podio en las tres etapas, el cuadro de Recoleta FC.

* Programa de hoy. Este viernes jugarán nuevamente ambos clubes, en sus respectivas series, y de ganar serán avanzarán a las semifinales. En ese caso, los dos siguientes equipos en la puntuación, serán rivales de Luqueño y San Antonio, en forma cruzada.

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Por el Grupo A habrá duelo de luqueños. El Sportivo Luqueño enfrentará al Deportivo Luque a las 18:00. Por el Grupo B, San Antonio jugará contra Recoleta FC a las 19:15.

* Resultados de ayer. En los juegos de la víspera, Recoleta se impuso 9-1 a Libertad de Barcequillo, mientras San Miguel derrotó 4-3 a Deportivo Luque.

* Cartelera de “Semis” y final. Los primeros clasificados de cada grupo jugarán las semifinales mañana. Los ganadores disputarán el cetro de la Superliga 2026.