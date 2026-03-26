Vóleibol playa: Michelle y Giuliana, con triunfal inicio

Las olímpicas paraguayas, presentes en el tercer evento Challenge de la presente temporada de beach volley, le ganaron en dos sets, por doble 21-12 a las estadounidenses Kamila Tan/Shannon Shields.

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El torneo se disputa en la playa Varadero, en el balneario de Nuevo Vallarta.

En la rama femenina, con 32 equipos, no se celebraron rondas clasificatorias, comenzando este jueves directamente el cuadro principal.

La dupla guaraní, Michelle y Giuli, están muy bien consideradas en el torneo, donde hay otras olímpicas como la china Xia Xinyi (Tokio 2020 y París 2024), las lituanas Monika Paulikene y Aine Raupelyte.

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* Derrota en masculino. No hubo igual suerte con la dupla paraguaya conformada por Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare, quienes cayeron 2-0 (18-21, 16-21) contra los alemanes Just/Wüst.