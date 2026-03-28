Lachlan Kennedy se impone a Gout Gout en los 200 metros en el mitin de Melbourne

Kennedy, de 22 años y plata en los 60 metros en los Mundiales de Nankín (China) de pista cubierta el pasado año, doblegó a Gout Gout, de 18 años, una de las grandes promesas del atletismo mundial y poseedor del récord australino de los 200 con 20.04 segundos desde 2024.

Como ocurrió en la edición del pasado año del mitin oceánico que tuvo lugar en el Lakeside Stadium, Kennedy fue más rápido que su rival, que acabó segundo con un crono de 20.43 en una carrera marcada por la lluvia.

Kennedy también fue el vencedor de la prueba de 100 metros con un tiempo de 10.03.

En 1.500 metros, destacó la actuación de Cameron Myers, de 19 años, que hizo 3:30.42.

En categoría femenina, la campeona olímpica en París 2024, la australiana Nina Kennedy, hizo valer su condición de favorita y se impuso con un salto de 4,72 metros, lejos del récord mundial de la rusa Yelena Isinbayeva de 5,06 metros.

El Circuito Continental de Atletismo de Oro es el segundo peldaño en cuanto a las competiciones internacionales de atletismo de un día por detrás de la Liga de Diamante.