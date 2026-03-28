Madera de campeón: Caaguazú brindó en casa con el cetro nacional del fútbol de salón

Con el título en el salonismo, Caaguazú subió al podio de los más ganadores de nacionales, conquistando de nuevo un campeonato luego de 17 años. Los anteriores títulos los consiguió en 981, 1998 y 2009.

Lea más: Fútbol de salón: Se disputa la segunda fecha del cuadrangular

El elenco local, dirigido por el laureado entrenador Andrés “Paté” Bogado, se consagró en condición de invicto, imponiéndose por 2 goles a 1 a Paranaense, en el último cotejo correspondiente al cuadrangular final del torneo, que se desarrolló además en las subsedes de Coronel Oviedo, Pastoreo y Repatriación.

En cuanto a los goles del juego final, abrió la cuenta a favor del anfitrión Paolo Rodríguez, igualando luego Rolando Azcona para los esteños. En la complementaria Caaguazú convirtió el 2-1 por medio de Víctor López, sumando 6 puntos para la consagración.

No obstante, el empate ya le daba la corona a Caaguazú por haber ganado sus dos partidos anteriores, contra Caacupé y Villa Hayes.

Los infaltables incidentes no estuvieron ausentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Vicecampeonato al Chaco. El vicecampeón fue la selección de Villa Hayes, que goleó 4-0 a Caacupé, sumando 4 puntos, mientras Paranaense fue tercero, con 2 puntos, y Caacupé cuarto, sin sumar punto alguno.

* Mas ganadores. Los seleccionados mas laureados son: Presidente Franco 12 títulos, Paranaense y Amambay 10, Caaguazú 4, Concepción y Villa Hayes 3, Areguá, Horqueta y Caacupé 2.