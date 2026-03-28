NBA: Doncic, suspendido un partido por acumulación de faltas técnicas

Las reglas de la NBA exigen que cualquier jugador o entrenador sea suspendido automáticamente por un partido una vez que se le sanciona con su decimosexta falta técnica durante una temporada regular.

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Superado ese límite, Luka Doncic recibirá otro juego de sanción por cada dos faltas técnicas que reciba durante el resto de la campaña.

El base, de 27 años, encabeza la NBA en anotación con 33,7 puntos por partido y ocupa el tercer lugar en asistencias, con 8,2 por encuentro.

Doncic ha liderado a los Lakers a un récord de 48-26 y al tercer puesto de la Conferencia Oeste. El esloveno recibió su falta técnica más reciente cuando quedaban 5:12 minutos por jugar en el tercer cuarto de la victoria de los Lakers por 116-99 en casa sobre Brooklyn Nets el viernes.

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Cumplirá su suspensión el lunes, cuando los Lakers reciban a los Washington Wizards. AFP