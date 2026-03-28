Sabalenka conquista su segundo título seguido del WTA 1000 de Miami

Aryna Sabalenka es la primera jugadora en encadenar los títulos seguidos en Indian Wells y Miami desde que lo hizo Iga Swiatek en 2022.

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La #1 uno mundial completó el doble éxito derrotando en la final a Gauff (4ª) por 6-2, 4-6 y 6-3.

Sabalenka es la primera jugadora en encadenar las coronas seguidas en Indian Wells y Miami, ambas competiciones celebradas en Estados Unidos, desde que lo hizo la polaca Iga Swiatek en 2022.

La #1 mundial completó el doble éxito al derrotar en la final a Gauff, que jugaba frente a su público, fue la única jugadora en arrebatarle un set a Sabalenka en su paseo triunfal de los dos últimos años en Miami.

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La estadounidense, por primera vez en la final de su torneo local, envió el duelo al desempate pero se quedó sin respuestas ante el arrollador tenis que Sabalenka está desplegando esta temporada.

La bielorrusa, de 27 años, ha afianzado su dominio del circuito en un inicio de año prácticamente perfecto, en el que con sus triunfos en Brisbane, Indian Wells y Miami ha ampliado su vitrina a 24 títulos.

En 2026, su expediente señala 23 victorias y una única pero muy dolorosa derrota, en la final del Abierto de Australia, primer evento de Grand Slam.

La bielorrusa sumó el sábado su undécimo trofeo WTA 1000, lo que la iguala con Swiatek en el segundo lugar del palmarés de esta categoría, ambas por detrás de los 13 títulos de la estadounidense Serena Williams. AFP