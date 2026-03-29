Dani Vallejo ya tiene definido su estreno en Houston

El joven tenista guaraní debutará frente al estadounidense Zachary Svajda este lunes a las 16:00, por la primera ronda del certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo en el ATP 250 de Houston, Estados Unidos.

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En caso de superar este primer compromiso, Vallejo tendrá un desafío de mayor exigencia en la siguiente fase, donde podría medirse ante el también local Tommy Paul, actual número 23 del ranking ATP y uno de los principales favoritos del torneo.

De esta manera, el paraguayo afronta un exigente cuadro en su incursión en territorio norteamericano, con la ilusión de avanzar rondas y seguir sumando experiencia en el circuito profesional.