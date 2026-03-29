Domingo, 29 de marzo de 2026

Redacción deportes. "En los campos de Flandes" es la nueva denominación de la histórica clásica belga Gante-Wevelgem y este domingo cumple 88 ediciones con un, a priori, apasionante duelo entre dos grandes rivales, el neerlandés Mathieu van der Poel y el belga Wout van Aert, ambos aspirantes a suceder en el historial al defensor del título, el danés Mads Pedersen.

Barcelona. El danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma, afronta este domingo como líder y con 1:22 minutos de ventaja sobre el francés Lenny Martínez la séptima y última etapa de la Volta ciclista a Cataluña, con un recorrido de 95,1 kilómetros con salida y meta en Barcelona.

Miami (Estados Unidos). El número dos del mundo, Jannik Sinner, y el checo Jirí Lehecka, 22 del ranking de la ATP, disputan este domingo la final del torneo ATM Masters 1.000 de Miami. El primero es el claro favorito y, de ganar, se llevaría el "double sunshine", que se adjudica el triunfador en Indian Wells (California) y en esta ciudad de Florida, y que solo han conseguido siete tenistas a lo largo de la historia.

Redacción Deportes. El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se impuso en el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka y se sitúa al frente del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

Redacción Deportes. El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), en MotoGP; el hispano colombiano David Alonso (Kalex), en Moto2, y el español Álvaro Carpe (KTM), en Moto3, arrancan este domingo primeros en sus respectivas categorías en el Gran Premio de Estados Unidos, tercera cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

- Gran Premio de Japón, tercera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Suzuka (05.00 GMT). (FOTO)

- IndyCar Series. 3ª prueba: Gran Premio de Alabama, en el Barber Motorsports Park de Birmingham, Alabama (EEUU). Carrera.

- NBA: Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers (19.30 GMT), Indiana Pacers-Miami Heat (21.00), Brooklyn Nets-Sacramento Kings, Charlotte Hornets-Boston Celtics, Portland Trail Blazers-Washington Wizards y Toronto Raptors-Orlando Magic (22.00), New Orleans Pelicans-Houston Rockets (23.00), Oklahoma City Thunder-New York Knicks (23.30) y Denver Nuggets-Golden State Warriors (02.00).

- 88ª edición de la clásica belga "En los Campos de Flandes", antes llamada Gante-Wevelgen. 241 km entre Middelkerke y Wevelgem. (FOTO)

- Acaba la Volta a Cataluña. 7ª y última etapa: Barcelona-Barcelona (95,1 km).

- Termina la 41ª semana internacional Coppi e Bartali. 5ª y última etapa: Cormons-Gemona del Friuli (165,5 km.).

- Acaba la Copa del Mundo. Prueba de vuelo en Planica (Eslovenia) (07.00 GMT).

- Partido amistoso Colombia-Francia (19:00 GMT).

- Concacaf: Martinica-El Salvador (19.00 GMT), Rep. Dominicana-Cuba (22.00).

- Entrenamiento de Ecuador en Madrid. Declaraciones a las 07.30 GMT horas.

- Uruguay. Comentario de la novena fecha del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el sábado 28 y el lunes 30 de marzo.

- El Salvador. Comentario de los resultados de los juegos correspondientes a la jornada 15 del torneo Clausura del fútbol de la Primera División de El Salvador, que se disputaron el fin de semana.

- DP World Tour. Termina el Abierto de la India, en el DLF G&CC, de Nueva Deli.

- PGA Tour. Acaba el Abierto de Houston, Texas (EE.UU.).

- Gran Premio de Estados Unidos, 3ª cita de los Mundiales de velocidad, en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Moto3 a las 17.00 GMT, Moto2 a las 18.15 y MotoGP a las 20.00.

- Mundial de Superbike. 2ª cita, en Portimao (Portugal). Carrera de superpole (10.10 GMT) y segunda carrera (15.30).

- Termina el torneo de Miami (EEUU) (FOTO). Final masculina (17.30 GMT): Jannik Sinner (ITA)-Jiri Lehecka (CZE).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes