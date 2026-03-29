Paraguayos brillan en la Copa Mercosur de Fisiculturismo en Brasil

Uno de los principales protagonistas fue Juan Alfonzo Avalos Sosa, quien se consagró campeón en la categoría Mens Physique Senior más de 1,79 metros, logrando el primer puesto y confirmando su gran nivel en el certamen internacional.

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Además, Avalos Sosa sumó otra distinción al quedarse con el segundo lugar en la categoría Mens Physique Novice más de 1,73 metros, cerrando una participación sobresaliente con dos podios.

Por su parte, Fabio Coronel también dejó en alto la bandera paraguaya al obtener el primer puesto en la categoría Mens Physique Master 2 más de 1,79 metros.

De esta manera, los representantes nacionales volvieron a destacarse en el ámbito internacional, reafirmando el crecimiento del fisiculturismo paraguayo en competencias de alto nivel.