Polideportivo
29 de marzo de 2026 - 20:50

Sinner conquista Miami sin perder un set y logra el ‘Sunshine Double’

El italiano Jannik Sinner (24 años) conquistó el Masters 1000 de Miami y se convirtió en el primer tenista masculino en completar el ‘Sunshine Double’
El italiano Jannik Sinner (24 años) conquistó el Masters 1000 de Miami y se convirtió en el primer tenista masculino en completar el ‘Sunshine Double’ 001806+0000 MATTHEW STOCKMAN

El italiano Jannik Sinner conquistó el Masters 1000 de Miami y se convirtió en el primer tenista masculino en completar el ‘Sunshine Double’ desde Roger Federer en 2017, después de derrotar al checo Jiri Lehecka en una final que permaneció casi una hora y media detenida por la lluvia.

Por David Rolón

Sinner, número 2 del mundo, se impuso a Lehecka, número 22 del ranking por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos de partido, y alzó su séptimo Masters 1000 en su carrera y su segundo Miami Open, tras el logrado en 2024.

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Además, se convirtió en el octavo tenista de la ATP en ganar Indian Wells y Miami de forma consecutiva, un hito conocido como ‘Sunshine Double’, y antes solo lograron Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016).

Los diez últimos ganadores y el palmarés del Masters 1000 de Miami

Los diez últimos campeones del Masters 1000 de Miami, tras la victoria este domingo del italiano Jannik Sinner sobre el checo Jiri Lehecka:

2026: Jannik Sinner (ITA)

2025: Jakub Mensik (CZE)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Daniil Medvedev (RUS)

2022: Carlos Alcaraz (ESP)

2021: Hubert Hurkacz (POL)

2020: Evento cancelado por la pandemia del covid

2019: Roger Federer (SUI)

2018: John Isner (USA)

2017: Roger Federer (SUI)

2016: Novak Djokovic (SRB)

Los jugadores con más títulos:

6 títulos - Novak Djokovic (SRB, 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016) y Andre Agassi (USA, 1990, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003)

4 títulos - Roger Federer (SUI, 2005, 2006, 2017, 2019)