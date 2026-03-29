Sinner conquista Miami sin perder un set y logra el ‘Sunshine Double’

Sinner, número 2 del mundo, se impuso a Lehecka, número 22 del ranking por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos de partido, y alzó su séptimo Masters 1000 en su carrera y su segundo Miami Open, tras el logrado en 2024.
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Además, se convirtió en el octavo tenista de la ATP en ganar Indian Wells y Miami de forma consecutiva, un hito conocido como ‘Sunshine Double’, y antes solo lograron Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016).
Los diez últimos ganadores y el palmarés del Masters 1000 de Miami
Los diez últimos campeones del Masters 1000 de Miami, tras la victoria este domingo del italiano Jannik Sinner sobre el checo Jiri Lehecka:
2026: Jannik Sinner (ITA)
2025: Jakub Mensik (CZE)
2024: Jannik Sinner (ITA)
2023: Daniil Medvedev (RUS)
2022: Carlos Alcaraz (ESP)
2021: Hubert Hurkacz (POL)
2020: Evento cancelado por la pandemia del covid
2019: Roger Federer (SUI)
2018: John Isner (USA)
2017: Roger Federer (SUI)
2016: Novak Djokovic (SRB)
Los jugadores con más títulos:
6 títulos - Novak Djokovic (SRB, 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016) y Andre Agassi (USA, 1990, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003)
4 títulos - Roger Federer (SUI, 2005, 2006, 2017, 2019)