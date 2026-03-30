Abigaíl Cristaldo es nueva jugadora del Araraquara de Brasil

La caaguaceña Abigaíl Cristaldo fue presentada como nueva jugadora del Araraquara de Brasil, dando un paso trascendental en su joven carrera deportiva.
Con apenas 17 años, la primera línea paraguaya comienza a proyectarse en el ámbito internacional luego de haber sido parte de la histórica clasificación de la selección nacional femenina Sub 18 al Mundial de la IHF, logro que marcó un hito para el handball paraguayo.
Cristaldo afrontará así su primera experiencia fuera del país en la exigente Liga Paulista, un escenario competitivo que le permitirá continuar su crecimiento y consolidarse como una de las principales promesas de este deporte en Paraguay.