Dani Vallejo arranca con el pie derecho en Houston

El mejor tenista nacional mostró solidez desde el inicio del partido. Tras un arranque parejo, Vallejo tomó el control del primer set con un quiebre clave que le permitió adelantarse 3-1.

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A partir de ahí, dominó con autoridad, sostuvo su servicio con firmeza –incluyendo un ace– y volvió a quebrar para encaminar un categórico 6-1.

En el segundo parcial, el trámite fue más equilibrado. Svajda reaccionó y logró incomodar al paraguayo, incluso recuperando un quiebre para igualar el marcador.

Sin embargo, Vallejo mantuvo la calma en los momentos decisivos, volvió a romper el saque de su rival para colocarse 4-3 y luego confirmó la ventaja con su servicio.

Con el marcador 5-4 a su favor, el paraguayo no dejó escapar la oportunidad y, con un juego sólido al saque, cerró el set 6-4 y el partido, sellando así un debut ideal en suelo estadounidense.

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Ahora, Vallejo se prepara para medirse ante el estadounidense Tommy Paul, uno de los principales favoritos, en un duelo que representará una gran oportunidad para seguir creciendo y ganar experiencia en el alto nivel.