IV Juegos Suramericanos de la Juventud “Panamá 2026″: Delegación del futuro y la esperanza

Muy buenos exponentes del deporte componen la lista de atletas de la delegación paraguaya para las justas que se celebrarán en el país canalero del 12 al 25 de abril próximos: Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

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En cuanto a la presentación de los juveniles atletas, la ceremonia se realizó anoche en el Salón Medallistas del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en el Parque de la entidad, con presencia de autoridades nacionales y del deporte.

Las disciplinas que entrarán en competencia para el team albirrojo son: Atletismo, fútbol (masculino y femenino), futsal, baloncesto, boxeo, ciclismo, esgrima, deportes acuáticos, bádminton, golf, judo, karate, levantamiento de pesas.

La delegación cuenta con excelentes buenos recursos humanos para los demás deportes, como lucha, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y del Deporte Ciencia, el ajedrez.

También se dio a conocer el listado del llamado equipo técnico, que acompañará a la delegación, tales como médicos, fisioterapeutas, entrenadores, psicólogos, entre otros profesionales.

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* Abanderados. En la ceremonia inaugural de los Juegos, en Panamá, los escogidos abanderados del Team Paraguay son la tenista Catalina Delmás y el futbolista Jhosías Núñez, quienes portarán el Pabellón Patrio en el desfile.

Estos juegos son organizados por Odesur y reúne a atletas de entre 14 y 17 años, quienes para este caso sumarán unos 2.000 atletas de 15 países, en 22 disciplinas.