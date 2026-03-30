Keniano Korir, ganador del maratón de Nueva York 2021, sancionado por doping

Los cinco años de suspensión a Albert Korir se aplicarán desde el 8 de enero pasado y quedan anulados los resultados logrados por el atleta desde el 3 de octubre de 2025, año en el que fue tercero en la prueba neoyorquina.

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La AIU explicó que Korir, de 32 años, dio positivo en tres controles fuera de competición, dos de orina y uno de sangre, realizados en Kenia durante octubre del año pasado por la presencia de CERA, la considerada nueva EPO para aumentar los glóbulos rojos y con ello la cantidad de oxígeno que llega a los músculos, según los análisis hechos en el laboratorio acreditado de Estocolmo.

Korir, que estaba suspendido provisionalmente tras conocerse los resultados, admitió el pasado enero la comisión de la infracción y aceptó las consecuencias, por lo que la AIU le ha sancionado durante cinco años, desde el 8 de enero de este año hasta el 7 de enero de 3031.

La sanción incluye la descalificación de sus resultados desde el 3 de octubre de 2025 y la retirada de medallas, títulos, premios puntos y premios económicos.

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Además de ganar en 2021, Albert Torir fue segundo en maratón de Nueva York en 2019 y 2023, tercero en 2024 y en 2025. En el maratón de Boston fue cuarto en 2023, quinto en 2024 y sexto en 2022. EFE