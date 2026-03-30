Polideportivo
30 de marzo de 2026 - 13:54

Sinner se acerca a Alcaraz en el ránking

Jannik Sinner (24 años), campeón del Masters 1000 de Miami y segundo en el escalafón mundial, por detrás de Carlos Alcaraz.
Jannik Sinner (24 años), campeón del Masters 1000 de Miami y segundo en el escalafón mundial, por detrás de Carlos Alcaraz.011055+0000 MATTHEW STOCKMAN

El italiano Jannik Sinner, que ha completado el “doblete del sol” al ganar el Masters 1000 de Miami, ha recortado la ventaja del español Carlos Alcaraz en la clasificación de la ATP, en la que el alemán Alexander Zverev vuelve al podio al superar al serbio Novak Djokovic.

Por ABC Color

Jannik Sinner toma impulso y acumula 12.400 puntos, con lo que se queda a 1.190 de Alcaraz, en tanto que Zverev suma 5.205 y rebasa a Djokovic, que tras perder 650 se queda con 4.720, y el canadiense Félix Auger-Aliassime es séptimo tras superar al estadounidense Taylor Fritz.

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El checo Jiri Lehecka, finalista en Miami, experimenta un ascenso de ocho plazas y se instala en la decimocuarta, lo que provoca el descenso, entre otros, del italiano Luciano Darderi y el argentino Francisco Cerúndolo, ahora decimonoveno y vigésimo, respectivamente.

Su compatriota Tomás Martín Etcheverry mejora uno y es trigésimo primero, el chileno Alejandro Tabilo sube dos y es trigésimo noveno tras superar al brasileño João Fonseca.

También suben los albicelestes Sebastián Báez (50), Mariano Navone (60), Juan Manuel Cerúndolo (69) y Román Andrés Burruchaga (77), y bajan Camilo Ugo Carabelli (67), Thiago Agustín Tirante (83) y Francisco Comesaña (87) , en tanto que el chileno Cristian Garín cierra el top cien. EFE