Sabalenka toma distancia y Gauff desplaza del podio a Swiatek

El segundo lugar de la clasificación mundial lo ocupa la kazaja Elena Rybakina con 8.108 puntos, 2.917 menos que Aryna Sabalenka, una de sus rivales más competidas y contra la que perdió en la final de Indian Wells y en las semifinales del Abierto de Miami.

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En quinto y sexto lugar se mantienen lan estadounidenses Jessica Pegula (6.243) y Amanda Anisimova (6.180), respectivamente.

Por su parte, la ucraniana Elina Svitolina sube de puesto a la séptima posición y se lo intercambia a la italiana Jasmine Paolini con 3.907 puntos, 58 menos que la ucraniana.

El top 10 lo cierran las dos jóvenes promesas del tenis femenino, la canadiense Victoria Mboko, de 19 años, y la estadounidense Mirra Andreeva, de 18.

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De cerca le sigue la checa Karolina Muchova, que sube tres puestos en la tabla tras conseguir llegar a las semifinales del Abierto de Miami, para casi rozar los diez primeros puestos, con 2.993 puntos y a 128 de Andreeva.

El descenso más notable de la semana se lo llevó la filipina Alexandra Eala, ahora en el puesto 45 tras caer 16 al perder en octavos de final contra Muchova y no poder defender su título de semifinalista del año pasado.

El ascenso más significativo se lo llevó la ucraniana Yuliia Starodubtseva, tras ascender 19 puestos y situarse en el 89 de la tabla.

En cuanto a las hispanas, la colombiana Camila Osorio subió cuatro para situarse en el 54 con 1.096 puntos; la mexicana Renata Zarazúa ascendió cinco y se coloca en el 85 con 835 puntos; mientras que la española Paula Badosa descendió 13 puntos y sale del top 100 del ránking mundial. EFE