Sportivo Luqueño se corona en la Segunda Etapa de la Superliga de fútbol playa

Un grito de campeón con sello auriazul

El “Chanchón” no dejó dudas sobre su favoritismo. Con un juego colectivo sólido y una efectividad envidiable, el equipo dirigido por Fabricio Santos dominó de principio a fin el encuentro decisivo, cerrando el marcador con un contundente 9-3 sobre San Antonio.

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La ofensiva luqueña fue una verdadera orquesta: Sixto Cantero, Mauricio Braz y Billyvardo Velezmoro anotaron por duplicado cada uno, mientras que Mathías Martínez, Néstor Medina y Diogo Catarino completaron la goleada. Para el equipo santo, Marciel Pires (2) y Luis Cáceres intentaron acortar distancias, pero el poderío auriazul fue inalcanzable.

Recoleta se queda con el bronce

En el partido preliminar por el tercer puesto, Recoleta FC dio una clase de contundencia al vapulear 7-0 a Atlético San Miguel.

La gran figura del encuentro fue Carlos Carballo, quien se despachó con un espectacular “repóker” (5 goles), secundado por las anotaciones de Rodrigo Correa y Thiago Barrios.