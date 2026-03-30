Tenis: Incursión paraguaya en Pascuas Bowl

Varios paraguayos consiguieron victorias en las tres categorías, pero así también hubo varios eliminados del Pascuas Bowl de tenis, en la primera jornada.

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* Categoría ITF 18 años. Consiguieron la victoria: Valeria Santander (PAR) a Nicole Jiménez (BOL) 6-2, 6-1; Álvaro Ariel Frutos Alonso (PAR, 2) a Mateus Nogueira (BRA) 6-3, 6-0.

Lote de perdedores paraguayos. Mauricio Schtulmann (MEX, 7) a Tomás Moreira (PAR) 6-1, 6-0; Diego Ignacio Gómez (PER) a Tadeo Luis Avalos (PAR) 6-0, 6-3; Alicia Reichel (BRA) a Anabela Arias (PAR) 6-0, 6-1; Sera Park (KOR) a Sofía Escobar (PAR) por doble 6-2; Estanislao Lassaga (ARG) a Facundo Escobar (PAR) 6-1, 6-0; Hanne Estrada (MEX) a Victoria López Ocampos (PAR, 6) 6-1, 6-4; Luciana Luna (PER) a Ana Julieta López Ocampos (PAR) 6-3, 6-2.

Categorías COSAT

En las categorías de 16 años salieron airosos los paraguayos: Rodrigo Oya (PAR, 6) venció a Miguel Da Rosa (BRA) 7-5, 6-0; Facundo Mateo Moreira (PAR, 8) a Mathías Lino Airoldi (BOL) 6-4, 6-0; Chiara Yazmin Rodríguez Estigarribia (PAR) a Alana Bettina Balmori (PAR) por doble 6-0.

Lote de perdedores paraguayos: Pietra Pappas Toscano Costa (BRA) a Zoe Medina Meza (PAR) 6-0, 6-1; Laura Sigrist (BRA) a Ana Antonella Osorio (PAR) 6-0, 6-2; José Augusto Andrade (BRA) a Mehdy Rabih Hammoud (PAR) 6-1, 3-6, 6-2; Rafael Sperotto (BRA) a Lucas Emilio Villamayor (PAR) 6-0, 6-4.

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* Categoría 14 años. Ganaron sus cotejos: Santino López Delfino (PAR, 2) a Nicolas Andres Medina (PAR) 6-3, 6-3; Chiara Ayala (PAR) a Martina Pereira (BRA) por doble 6-2; Keira Marín Meyer (PAR, 6) a Catalina Luján Patiño (PAR) 6-2, 6-2; Giovanna Cabrera (PAR) a Ariani Anabel Galarza (PAR) 7-6 (3), 6-3; Guadalupe Monserrat Ramirez (PAR, 8) a Tais Maria Kuczek (ARG) por doble 6-0.

Lote de perdedores paraguayos: Leticia Bondezan (BRA) a Annabella Salerno (PAR) 6-0, 6-1; Joao Felipe Ribeiro (BRA, 1) a Álvaro Andres Mosqueira (PAR) 7-5, 6-2; Victoria Maria Rótoli (BRA) a Paula Elizabeth Paredes (PAR) 6-3, 6-0: Igor Hiroki Takaki (BRA, 3) a Alex Santiago Recalde (PAR) 6-0, 6-1; Miguel Lima (BRA, 7) a Ignacio Peris (PAR) 6-0, 6-0.