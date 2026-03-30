Polideportivo
30 de marzo de 2026 - 23:04

Tenis: Incursión paraguaya en Pascuas Bowl

Valeria Santander arrancó con triunfo en el ITF 18 años, el Pascuas Bowl.
Valeria Santander arrancó con triunfo en el ITF 18 años, el Pascuas Bowl.

Este lunes arrancó la llave principal del 38° Pascuas Bowl 2026 en el Club Internacional de Tenis, certamen que se disputa en las categorías 18 años ITF, y las COSAT 16 y 14 años, con resultados favorables y adversos para la Legión Paraguaya.

Por ABC Color

Varios paraguayos consiguieron victorias en las tres categorías, pero así también hubo varios eliminados del Pascuas Bowl de tenis, en la primera jornada.

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* Categoría ITF 18 años. Consiguieron la victoria: Valeria Santander (PAR) a Nicole Jiménez (BOL) 6-2, 6-1; Álvaro Ariel Frutos Alonso (PAR, 2) a Mateus Nogueira (BRA) 6-3, 6-0.

Álvaro Frutos avanzó de ronda en el certamen.
Álvaro Frutos avanzó de ronda en el certamen.

Lote de perdedores paraguayos. Mauricio Schtulmann (MEX, 7) a Tomás Moreira (PAR) 6-1, 6-0; Diego Ignacio Gómez (PER) a Tadeo Luis Avalos (PAR) 6-0, 6-3; Alicia Reichel (BRA) a Anabela Arias (PAR) 6-0, 6-1; Sera Park (KOR) a Sofía Escobar (PAR) por doble 6-2; Estanislao Lassaga (ARG) a Facundo Escobar (PAR) 6-1, 6-0; Hanne Estrada (MEX) a Victoria López Ocampos (PAR, 6) 6-1, 6-4; Luciana Luna (PER) a Ana Julieta López Ocampos (PAR) 6-3, 6-2.

Categorías COSAT

En las categorías de 16 años salieron airosos los paraguayos: Rodrigo Oya (PAR, 6) venció a Miguel Da Rosa (BRA) 7-5, 6-0; Facundo Mateo Moreira (PAR, 8) a Mathías Lino Airoldi (BOL) 6-4, 6-0; Chiara Yazmin Rodríguez Estigarribia (PAR) a Alana Bettina Balmori (PAR) por doble 6-0.

Lote de perdedores paraguayos: Pietra Pappas Toscano Costa (BRA) a Zoe Medina Meza (PAR) 6-0, 6-1; Laura Sigrist (BRA) a Ana Antonella Osorio (PAR) 6-0, 6-2; José Augusto Andrade (BRA) a Mehdy Rabih Hammoud (PAR) 6-1, 3-6, 6-2; Rafael Sperotto (BRA) a Lucas Emilio Villamayor (PAR) 6-0, 6-4.

* Categoría 14 años. Ganaron sus cotejos: Santino López Delfino (PAR, 2) a Nicolas Andres Medina (PAR) 6-3, 6-3; Chiara Ayala (PAR) a Martina Pereira (BRA) por doble 6-2; Keira Marín Meyer (PAR, 6) a Catalina Luján Patiño (PAR) 6-2, 6-2; Giovanna Cabrera (PAR) a Ariani Anabel Galarza (PAR) 7-6 (3), 6-3; Guadalupe Monserrat Ramirez (PAR, 8) a Tais Maria Kuczek (ARG) por doble 6-0.

Lote de perdedores paraguayos: Leticia Bondezan (BRA) a Annabella Salerno (PAR) 6-0, 6-1; Joao Felipe Ribeiro (BRA, 1) a Álvaro Andres Mosqueira (PAR) 7-5, 6-2; Victoria Maria Rótoli (BRA) a Paula Elizabeth Paredes (PAR) 6-3, 6-0: Igor Hiroki Takaki (BRA, 3) a Alex Santiago Recalde (PAR) 6-0, 6-1; Miguel Lima (BRA, 7) a Ignacio Peris (PAR) 6-0, 6-0.