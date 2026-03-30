Vallejo: “Fue un muy buen primer partido”

Tras su victoria, el joven tenista valoró el rendimiento mostrado en cancha y la importancia de comenzar con el pie derecho: “Muy contento por la victoria fue un muy buen primer partido”.

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Vallejo también hizo referencia a su preparación reciente y su adaptación a la superficie, teniendo en cuenta el calendario que viene desarrollando: “Estaba jugando en tierra batida desde el Australian Open”.

Además, destacó su satisfacción por competir en el torneo estadounidense y anticipó el exigente desafío que se le presenta en la siguiente ronda: “estoy muy contento de estar aqui se que jugaré contra tommy Paul”.

Con la mira puesta en seguir avanzando, el paraguayo dejó en claro su ambición dentro del circuito: “tratare de hacer una buena carrera tenística”.

Ahora, Vallejo se prepara para medirse ante el estadounidense Tommy Paul, uno de los principales favoritos, en un duelo que representará una gran oportunidad para seguir creciendo y ganar experiencia en el alto nivel.