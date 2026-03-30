Turf: Mr Danger, aguafiestas

El caballo, guiado por Javier Portillo, ya amenazó en su anterior carrera al pegar en el palo, y ahora sobresalió marcando en el cronómetro 1’15”46 para los 1.200 metros del hipódromo de Asunción.

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Al principio de la jornada, el “británico” Calvin Harris, del stud JC, “cantó” sobre el kilómetro en 1’03”14, con la monta del experimentado César Mora.

Special Talent, del JC, resaltó en los 1.000 metros, con la fusta de Alcides Coronel, marcando 1’03”16.

A continuación, Exclusiva, del stud De la Popular, consiguió su tercera al hilo marcando 1’09”36 para los 1.100, montada por Leonardo Giménez.

La sexta fue para Maquiavelo, del stud 8 Años, con el mejor tiempo del día para los 1.000 metros, 1’02”22, con doblete de Portillo.

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En la última ganó Once Again, con el aprendiz Santiago Cabrera, sobre 1.000 metros.

* Pausa dominguera. En la jornada se informó que este Domingo de Pascuas no habrá carreras en el club.

Recién el lunes, la Comisión de Carreras programará la cartelera para la Reunión N° 4 del Jockey Club.