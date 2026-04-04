Jódar y Trungelliti, por el título en Marrakech

Rafa Jódar alcanzó la primera final de su carrera en el circuito ATP tras imponerse al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-2 y 6-1.

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El madrileño de 19 años, en su primer curso como profesional mantiene una trayectoria imparable. Ya con un lugar entre los 73 primeros del ránking ATP, con una progresión meteórica, disputará la final con otro argentino, Marco Trungelliti, 117 del mundo y procedente de la fase previa.

Jódar, en su primer torneo en arcilla del curso, no dio opción a Carabelli al que ganó en una hora y cuatro minutos. El madrileño, el primer adolescente en avanzar a una final ATP en el 2026, en Marrakech en este siglo, disfruta de un año excepcional en el circuito.

Ha escalado posiciones de forma vertiginosa, desde que estaba en el Top 900 hasta alcanzar el puesto número 89, el más alto de su carrera. El madrileño, que el pasado lunes entró por primera vez entre los cien primeros del mundo, es ya el 73 del ránking ATP, el segundo más joven de los cien primeros por detrás solo del brasileño João Fonseca.

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Jódar, tres veces campeón de torneos challenger en 2025, aspira ahora a lograr el título más importante de su carrera que disputará el domingo contra el argentino Marco Trungelliti que se situó en un partido por el título a los 36 años tras ganar al italiano Luciano Darderi por 6-4 y 7- 6 (2) en dos horas y once minutos, se convirtió en el debutante en una final de mayor edad de la historia.

El jugador de Santiago del Estero, ahora 117 del ránking, será top 100 el lunes por primera vez en su carrera. EFE