NBA: Cooper Flagg, el más joven con más de 50 puntos

Cooper Flagg, que aún pelea por el premio a “Rookie del Año”, terminó el partido con 51 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y un tapón por solo una pérdida.

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Firmó un 19 de 30 en tiros de campo (63,3 %) , incluido un 6 de 9 en triples (66,7 %). Se convirtió así en el primer jugador de menos de 20 años que supera los 50 puntos en un partido de NBA.

Pese a sus números, los Mavericks, eliminados desde hace semanas de la contienda, perdieron 127-138 frente a unos Magic que buscan salir del ‘play-in’ del Este.

Paolo Banchero tuvo un partido muy discreto con solo 10 puntos, pero Wendell Carter Jr. con 28 o Desmond Bane con 27 tomaron las riendas de Orlando.

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El triunfo de los Orlando Magic (41-36) resultó estéril, ya que ninguno de sus rivales directos -Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Charlotte Hornets y Philadelphia 76ers- falló en la jornada de este viernes.

Los Hawks derrotaron 107-141 a los Brooklyn Nets y los 76ers se impusieron 115-103 a los Minnesota Timberwolves. Hawks y 76ers ocupan ahora mismo las dos últimas plazas en el Este directas al ‘playoff’.

Además, los Hornets ganaron 129-108 a los Indiana Pacers y los Raptors derrotaron 96-128 a los Memphis Grizzlies. Triunfos de Celtics y Knicks

Si nada cambió en la pugna por la zona baja de los ‘playoff’ en el Este, tampoco lo hizo en la parte alta, tras las victorias de los Boston Celtics sobre los Milwaukee Bucks (101-133) y de los New York Knicks frente a los Chicago Bulls (136-96).

Los Celtics son segundos con un margen de 2,5 victorias sobre los Knicks, un orden que es muy difícil que cambie con los cinco partidos que le quedan a Boston y cuatro a Nueva York en esta temporada regular.

OG Anunoby fue el mejor de los Knicks con 31 puntos esta noche en el Madison Square Garden, mientras que Jayson Tatum, que se quedó a un pase de su primer triple-doble de la temporada (23-11-9) lideró el triunfo de los Celtics en Wisconsin.

Puesto cinco para Houston

En una jornada con poca actividad en el Oeste, los Houston Rockets aprovecharon el tropiezo de los Timberwolves en Philadelphia para afianzar la quinta plaza con su victoria por 140-106 ante los Utah Jazz, la quinta consecutiva.

Kevin Durant fue autor de 25 puntos, con otros 21 puntos de Amen Thompson.

Los Rockets están a un solo triunfo de los Denver Nuggets y a dos de unos Los Angeles Lakers que recibieron la pésima noticia de que la lesión de Luka Doncic (una distensión de grado 2 en el isquiotibial) lo tendrá de baja de manera “indefinida”. En el último partido del viernes, los Sacramento Kings vencieron a los New Orleans Pelicans por 117-113. EFE