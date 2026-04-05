Dani salta a su mejor nivel en el puesto 96° del ránking mundial del tenis

Tal como lo hizo por primera vez el pasado 16 de marzo cuando se situó por primera vez en el puesto 99° del mundo del tenis, desde hoy será el número 96° del mundo.

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Hasta ayer, Dani figuraba en el puesto 101° de la ATP, luego de salir por unas semanas del Top 100.

Su última participación fue en el Abierto de Houton, donde le ganó al estadounidense Zachary Svajda (#82°), cayendo contra Tommy Paul (21° del mundo y 8° en junio de 2025).

Precisamente ayer se disputó la final, y Paul le ganó en 3 sets (6-1, 3-6, 7-5) al argentino Román Andrés Burruchaga (#77°).

* Rumbo a Roland Garros. Vallejo tenía previsto iniciar este lunes el Challenger de Campinas, Brasil, pero no lo hará y aprovechará el tiempo para prepararse mejor para su gran mes de mayo, con el Abierto de Francia.

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Dani jugará la qualy del Máster 1000 Madrid el 18 próximo, luego el Challenger 175 Cagliari, Italia o el Challenger 175 Aix en Provence, Francia, el 27.

El 2 de mayo jugará la qualy del Máster 1000 Roma y el 18 la llave principal del ATP 500 Hamburgo, Alemania, para recalar en el Abierto de Francia, jugando directamente el main-draw del Grand Slam Roland Garros.

J100 en Luque

Hoy se inicia la llave principal del J100 Luque, en el Rakiura, donde tomarán parte varios jugadores juveniles paraguayos.