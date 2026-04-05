Español Jódar gana el torneo de Marrakech

Esta victoria en un certamen ATP 250, en una hora y ocho minutos, propulsará el lunes al madrileño Rafael Jódar al puesto 57 del ránking mundial, lo que supone su mejor clasificación desde que pasase a integrar el circuito en diciembre.

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En el puesto 89 del mundo antes del inicio del torneo marroquí, Rafa Jódar se convirtió en el sexto español en la era Open (desde 1968) en ganar un título antes de cumplir los 20 años, después de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero y Tommy Robredo.

Marco Trungelliti, 117º del mundo, también hizo historia al convertirse en el tenista de más edad en integrar por primera vez el top 100 desde el danés Torben Ulrich en 1973. El argentino de 36 años será 73º en el ránking que se publicará el lunes. AFP