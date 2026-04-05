Navone rompe su maleficio y se corona en Bucarest

El sudamericano Mariano Navone, de 25 años, que el lunes será el #42 del mundo, el mejor ránking de su carrera, ganó por fin una final.

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Se quedó a las puertas en este mismo escenario en 2024, superado por el húngaro Fabian Marozsan, y ese mismo año cayó en la final de São Paulo, batido por su compatriota Sebastián Báez.

Sin embargo, no falló en este nuevo intento. El séptimo favorito del torneo, que el sábado disputó el partido más largo de la competición, evitó la remontada del español Dani Mérida, que mantuvo el pulso hasta el final pero que se hundió en los dos últimos juegos. No culminó la remontada tal y como hizo en sus anteriores compromisos porque Navone, más entero y con menos presión, logró el triunfo a pesar de la resistencia de Mérida, que con 5-3 en contra y el saque a favor de Navone, salvó dos puntos de partido.

No perdonó después el argentino, que ganó los dos últimos juegos y selló la victoria. Se abrazó en la red con Mérida, que ha disfrutado de la mejor semana de su carrera.

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Navone, que necesitó tres horas y media, el partido más largo de la competición, y salvar dos puntos de partido en la semifinal del sábado contra Botic Van de Zandschuulp, afrontó más fresco el tramo último de la final.

Mérida había disputado la fase previa y tres sets en cada uno de sus encuentros del cuadro principal.

Navone logró por fin ganar en Bucarest. Impuso su experiencia ante el español, que jugaba una final por primera vez en su segundo torneo ATP profesional.

Es el segundo jugador que estrena palmarés ATP Tour en la temporada 2026. El argentino sigue los pasos de su compatriota Tomás Martín Etcheverry, que levantó el primer trofeo de su carrera en el ATP 500 de Río de Janeiro en febrero. EFE