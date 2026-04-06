Paraguayos debutan este martes en el Mundial de Esgrima Cadete y Junior en Río de Janeiro

La selección paraguaya de esgrima se alista para competir desde este lunes en el Campeonato Mundial de Esgrima Cadete y Junior, que se disputa en el estadio Carioca Arena de Río de Janeiro, Brasil, a partir de las 09:00.

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El equipo nacional estará representado en la modalidad de espada por Jimena Cabrera Villamayor y Lía Lombardo Escobar en la rama femenina, mientras que Alejandro Acosta Cuquejo será el encargado de competir en la categoría masculina.

La delegación paraguaya contará además con la conducción técnica de Juan Antonio Lucas, quien acompañará a los atletas en este importante desafío internacional.

La participación en este certamen representa una valiosa oportunidad para los jóvenes esgrimistas guaraníes, quienes buscarán medir su nivel ante los mejores del mundo y seguir sumando experiencia en competencias de alto rendimiento.