Vóley playa: Fiorella Núñez y Laura Ovelar se consagran campeonas en Posadas

El certamen, que transita su recta final, reunió a destacadas duplas de la región y tuvo como protagonistas a Fiorella Ayelén Núñez y Laura Ovelar Galeano, quienes firmaron una destacada campaña para quedarse con el primer lugar del podio.

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La jornada decisiva del domingo inició con los cuartos de final y se extendió hasta la definición de ambas ramas.

En la final femenina, la dupla paraguaya enfrentó a Jaramillo/Molina, imponiéndose en sets corridos con parciales de 25-23 y 21-13, en un partido que mostró su solidez y jerarquía en los momentos clave.

El tercer puesto fue para De Brito/Salvatori, que superaron a Amoroso/Melgarejo por 2-0.

En la rama masculina, el título quedó en manos de González/Inostroza, quienes vencieron a Nicolini/Sosaya por 2-0, con parciales de 21-17 y 22-19. Por su parte, Vega/Díaz se quedaron con el tercer lugar tras derrotar a Riveros/Yegros en tres sets (2-1).

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Con este resultado, las representantes paraguayas llegan en gran forma a la última etapa del circuito, que se disputará del 9 al 12 de abril en Corrientes, donde se definirá la temporada 2025/2026.

RESULTADOS – ETAPA 11 (MISIONES)

Rama femenina: 1ª: Núñez/Ovelar Galeano, 2ª: Jaramillo/Molina y 3ª: De Brito/Salvatori

Rama masculina: 1°: González/Inostroza; 2°: Nicolini/Sosaya y 3°: Vega/Díaz

El título en Posadas reafirma el gran momento del vóley playa paraguayo, que continúa sumando logros a nivel internacional.