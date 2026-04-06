Polideportivo
06 de abril de 2026 - 17:06

Vóley playa: Fiorella Núñez y Laura Ovelar se consagran campeonas en Posadas

Laura Ovelar y Fiorella Núñez lograron el campeonato en el certamen argentino de vóley playa.
Laura Ovelar y Fiorella Núñez lograron el campeonato en el certamen argentino de vóley playa.Gentileza

Las paraguayas Fiorella Núñez (22 años) y Laura Ovelar (26) se consagraron campeonas del Circuito Argentino de vóley playa, cuya penúltima etapa se disputó el fin de semana en la ciudad de Posadas, Misiones.

Por David Rolón

El certamen, que transita su recta final, reunió a destacadas duplas de la región y tuvo como protagonistas a Fiorella Ayelén Núñez y Laura Ovelar Galeano, quienes firmaron una destacada campaña para quedarse con el primer lugar del podio.

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La jornada decisiva del domingo inició con los cuartos de final y se extendió hasta la definición de ambas ramas.

En la final femenina, la dupla paraguaya enfrentó a Jaramillo/Molina, imponiéndose en sets corridos con parciales de 25-23 y 21-13, en un partido que mostró su solidez y jerarquía en los momentos clave.

El tercer puesto fue para De Brito/Salvatori, que superaron a Amoroso/Melgarejo por 2-0.

En la rama masculina, el título quedó en manos de González/Inostroza, quienes vencieron a Nicolini/Sosaya por 2-0, con parciales de 21-17 y 22-19. Por su parte, Vega/Díaz se quedaron con el tercer lugar tras derrotar a Riveros/Yegros en tres sets (2-1).

Con este resultado, las representantes paraguayas llegan en gran forma a la última etapa del circuito, que se disputará del 9 al 12 de abril en Corrientes, donde se definirá la temporada 2025/2026.

RESULTADOS – ETAPA 11 (MISIONES)

Rama femenina: 1ª: Núñez/Ovelar Galeano, 2ª: Jaramillo/Molina y 3ª: De Brito/Salvatori

Rama masculina: 1°: González/Inostroza; 2°: Nicolini/Sosaya y 3°: Vega/Díaz

El título en Posadas reafirma el gran momento del vóley playa paraguayo, que continúa sumando logros a nivel internacional.