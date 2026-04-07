Panamericano de Mountain Bike, a la vista

El evento, que fue declarado de Interés Departamental, Interés Turístico e Interés Distrital, contará con la participación de 16 países: Paraguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, México, Chile, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Perú, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, El Salvador y Guatemala, consolidando una convocatoria de alto nivel competitivo.

Se proyecta la presencia de más de 1.500 personas entre delegaciones, acompañantes y público general, lo que generará un importante movimiento deportivo, turístico y económico en la región.

Durante la conferencia de presentación, autoridades locales y miembros del comité organizador destacaron la capacidad de Paraguay para albergar eventos internacionales de esta magnitud, subrayando el impacto positivo que tendrá tanto en el desarrollo del deporte como en la proyección turística de Itapúa.

El circuito Aguavista, con más de cinco kilómetros de recorrido técnico que combina sectores rápidos, curvas exigentes y tramos naturales, será el escenario ideal para una competencia que promete espectáculo y alto rendimiento.

De esta manera, Paraguay no solo se prepara para recibir a la élite del mountain bike continental, sino también para mostrarse al mundo como un destino capaz de organizar eventos de primer nivel, consolidando su crecimiento dentro del deporte internacional.