Montecarlo: Berrettini aplasta a Medvedev por doble 6-0

El encuentro apenas duró 51 minutos y es la primera vez que Daniil Medvedev pierde por tanta diferencia.

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Matteo Berrettini, que venía fresco tras la retirada de su rival en la ronda anterior, el español Roberto Bautista, logró endosar dos sets de ensueño al romper el saque de ruso en todas las ocasiones que tuvo.

Por su parte, Medvedev no logró plantarle cara al italiano en ningún tramo del partido salvo en el primer juego en donde logró estar a dos ventajas de sumarlo en su casillero.

Tras esta histórica victoria, Berrettini se enfrentará en los octavos de final del torneo monegasco al joven brasileño João Fonseca (40), quien venció al francés Arthur Rinderknech (27). EFE