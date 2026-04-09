Ingresado Eddy Merckx, de 80 años, por una infección en la cadera

"El caníbal", que el próximo mes de junio cumplirá 81 años, lleva una semana ingresado en una clínica, siguiendo un tratamiento con antibióticos.

Merckx, el cliclista más laureado de todos los tiempos (525 victorias, con 5 Tours, 5 Giros y 1 Vuelta) ha sufrido complicaciones recurrentes en la cadera desde que se la fracturara montando en bicicleta hace dos años.

Desde entonces, el "ogro de Tervouren" ha tenido que ser operado seis veces y se le reemplazó la prótesis de titanio que se le colocó inicialmente.