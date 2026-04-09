Rugby: Excelente agenda ovalada con el retorno de los Yacaré y un nuevo torneo

El Súper Rugby vuelve este fin de semana, tras una pausa.

Los Yacaré tendrán enfrente al líder del certamen de rugby, Dogos de Argentina. Los albicelestes vienen con una sola derrota (Tarucas), así como los otros tres equipos rioplatenses.

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El partido entre la franquicia paraguaya y la argentina se anuncia para mañana, en el Estadio Héroes de Curupayty, en el Parque Olímpico, a partir de las 20:00.

Los reptiles no han conseguido aún la victoria, pero a pesar de ello no marchan últimos, debido a que en 5 de sus 6 partidos, los Yacaré han sumado punto bonus, por eso Cobras de Brasil está último en la tabla.

Las entradas a las graderías serán gratuitas, para que la afición paraguaya pueda apoyar al equipo de los Yacaré.

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Nace un torneo

La Unión Rugby del Paraguay ha concretado un nuevo desafío de su deporte, con el Torneo de Integración 2026, que se disputará entre equipos de Argentina y nuestro país. El inicio está marcado para el 25 de este mes.

Tomarán parte Los Aguará Rugby y Hockey Club de Formosa, Formosa XV, CURDA y San José.

Será de una sola fase, a dos ruedas, “todos contra todos”, quedando el título en manos del team que consiga la mayor cantidad de puntos.

De esta forma, habrá seis fechas, con partidos de ida y vuelta:

Fecha 1: San José vs. Aguará, CURDA vs. Formosa;

Fecha 2: Formosa vs. San José y Aguará vs. CURDA;

Fecha 3: CURDA vs. San José y Aguará vs. Formosa;

Fecha 4: Aguará vs. San José y Formosa vs. CURDA;

Fecha 5: San José vs. Formosa y CURDA vs. Aguará;

Fecha 6: San José vs. CURDA y Formosa vs. Aguará.