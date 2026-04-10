Las Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid, 47.000 corredores y 13.210 extranjeros

El reparto por distancias se resume en 15.000 de maratón, 23.000 de medio maratón y 9.000 en 10k con 29.610 hombres y 17.390 mujeres. De estos datos destaca el crecimiento de la participación femenina (37% del total), sobre todo en el 10k, en el que alcanza el 56% siendo la carrera española con mayor participación femenina a nivel mixto. En maratón es del 19% y en medio maratón de 36%.

Entre los participantes están representadas todas las Comunidades Autónomas españolas más Ceuta y Melilla, siendo los españoles un 72% del total de inscritos.

El otro 28% de los participantes son los 13.210 extranjeros que tomarán la salida en alguna de las distancias representando a 113 países, entre los que destacan Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Estados Unidos como los más numerosos.

Las Zurich Rock‘n’Roll Running Series generaron un impacto económico total de 70,8 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento de 4,9 millones respecto a 2024, destacando que 41,6 fueron generados directamente por la celebración del evento en la ciudad, según un estudio externo a la organización realizado por la Universidad Europea.

Los participantes extranjeros en 2025 (26,6% del total) tuvieron un gasto medio por persona de 573 euros durante toda su estancia en Madrid, que fue de unos 3,7 días de media, en grupos de 4,2 personas.

El gasto medio de los asistentes de otras regiones de España en 2025 (26,1% del total), con un incremento del 0,4% respecto a 2024, fue de 250 euros por persona con una estancia media de 1,7 días y en grupos de 3,3 personas.

Por contra, el gasto medio total de los atletas/acompañantes residentes en Madrid fue de 50,28 euros y ese gasto medio total de los atletas/acompañantes residentes en el extranjero ascendió a los 572,58 euros.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, destacó que este maratón supone "una ventana abierta al mundo" y el evento representa todos los valores que quieren transmitir como ciudad como "escuela de vida, esfuerzo, sacrificio o trabajo en equipo".

Pedro Rumbao, CEO de Zurich Rock’n’Roll Running Series Madrid, recibió la entrega del certificado de Evento Sostenible por su reducción de huella de carbono por parte de Ana Pérez, de Global Ómnium, patrocinadora de la prueba.

En la presentación se realizó la entrega de los cheques solidarios, cada uno por valor de 5.000 euros, a la Fundación Erik Lovaas para el autismo y a Viva Makeni, que trabaja con proyectos de desarrollo en Sierra Leona.

La entrega la realizó Guillermo Jiménez, presidente de MAPOMA, organización fundada en 1978 y que también distinguió a Adidas, a Antonio Guerrero Olea, por su dilatada carrera profesional; a Yago Rojo, por su destacada trayectoria deportiva y por lograr en 2025 la mejor marca española en la historia del maratón de Madrid (2h09:37) y a las cinco leyendas que han completado todas y cada una de las ediciones de los 42 kilómetros y 195 metros: Antonio Gallardo del Río, Armando Pablo Canal Porres, Daniel Busnel, Francisco Javier Descalzo Fernández y Juan Pedro López Cascante.

Guillermo Jiménez, presidente de MAPOMA, declaró que este evento "no solo es una carrera sino un proyecto de ciudad que convierte el deporte en motor económico de proyección internacional".

"Este maratón no solo se mide en kilómetros, sino en historias, esfuerzo y superación y en el orgullo de una ciudad que cada año se vuelca por hacerlo posible. No somos conformistas, el compromiso y vocación es seguir avanzando para hacerlo más grande en cifras, valores, legado y alma", comentó.

Esta edición será también la primera vez que el maratón de Madrid se celebre como parte de la asociación 'Maratones europeos clásicos' (EMC), que engloba a ocho de las carreras más representativas de Europa, en una iniciativa que combina “deporte, turismo y cultura y apoya la integración entre corredores de todo el mundo”.

Los Maratones Europeos Clásicos reúnen a ocho prestigiosos maratones en ciudades de todo el continente como Roma (Italia), Madrid, Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Copenhague (Dinamarca), Viena (Austria), Varsovia (Polonia) y Frankfurt (Alemania).